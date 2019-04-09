У Зеленского назвали главные проблемы штаба перед вторым туром

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе кандидата боятся, что их избиратели не придут голосовать 21 апреля

Главной опасностью во втором туре у кандидата в президенты Владимира Зеленского видят низкую явку их сторонников. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале "Уйти в отрыв: как Владимир Зеленский готовится ко второму туру президентских выборов".

В штабе считают, что свою роль может сыграть и серьезный перевес над Порошенко, показанный по итогам первого тура. Из-за этого симпатики лидера "95 квартала" могут решить, что победа никуда не денется, и просто не прийти на участки 21 апреля.

Кроме того, у Зеленского обвиняют оппонента в использовании "грязных" политтехнологий: от разгона историй про грядущую оккупацию Украины Россией и массовый вывоз украинцев в Сибирь или скорой потери безвизового режима с ЕС в случае победы Зеленского, до обвинений в сотрудничестве кандидата с одиозными экс-"регионалами".

"Их главная задача - отбить от нас избирателей кандидатов, которые не прошли во второй тур. В итоге, люди могут просто устать от всей этой "чернухи", сказать "да идите вы оба куда подальше" и просто не прийти голосовать", - рассказывает один из штабистов.

Другая проблема, стоящая перед штабом Зеленского - заполнение своими представителями окружных и особенно участковых избирательных комиссий (УИК). В первом туре каждому кандидату выделялась квота в 30 тысяч членов комиссий. Но уже перед вторым туром они полностью переформатируются, и претендентам на президентское кресло потребуется более 200 тысяч человек каждому.

Вероятно, помощь Зеленскому смогут оказать кандидаты, не попавшие во второй тур, "поделившись" своими членами комиссий. Еще до первого тура выборов такое заявление сделал экс-глава "Аграрной партии" Виталий Скоцик. О своей поддержке Зеленского также заявил и кандидат от "Укропа" Александр Шевченко.

Ранее в команде Петра Порошенко заявили, что не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов.

Напомним по результатам подсчетов голосовния в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил проведение повторного голосования 21 апреля.