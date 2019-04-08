У Порошенко не считают безнадежным отставание от Зеленского почти в два раза

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В штабе Порошенко уверены, что во втором туре будет другая психология выбора

В команде Петра Порошенко не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов".

В частности, как сообщил источник, один из их аргументов сводится к тому, что выборы 21 апреля не будут продолжением первого тура.

"По сути, это новые выборы, во втором туре будет совсем другая психология выбора", – считают штабисты Порошенко.

Также не считают провалом второе место по итогу голосования в первом туре. Однако в команде президента ожидали меньший разрыв от лидера гонки, учитывая, что перед выборами власти повысили пенсии, начали раздавать наличными субсидии и пообещали увеличить выплаты многодетным семьям.

"Ввиду того, что в сентябре прошлого года мы были шестыми, а сейчас вышли во второй тур вторыми, результат никак нельзя назвать плохим. При том, что у нас - у власти, которую постоянно критикуют, не было поддержки со стороны центральных телеканалов, это чудесный результат", - сказал один из близких соратников Порошенко.

В штабе, по словам собеседника, хотели видеть соперником во втором туре именно Зеленского, а не Юлию Тимошенко. И якобы именно поэтому перед первым туром у Порошенко почти не атаковали Зеленского.

Напомним по результатам подсчетов голосовния в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил проведение повторного голосования 21 апреля. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.