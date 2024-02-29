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"Зеленського охороняють спецслужби Британії". В Україні спростували черговий фейк росіян

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширюють у мережі інформацію про те, що президента України Володимира Зеленського нібито охороняють і тримають у заручниках спецслужби Великої Британії. Однак це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Прокремлівські акаунти у соцмережах пишуть, що 25 січня після конференції "Україна. Рік 2024" Зеленський залишав захід під охороною спецслужб з нашивками "SSPU". Це нібито абревіатура "Дирекції спеціальних операцій Великої Британії".

Однак насправді "SSPU"  на руках охоронців означає Security service of the President of Ukraine (Служба безпеки президента України), яка є частиною Управління державної охорони України.

"Розповсюджений пропагандистами фейк має довести нібито те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням", а "президент України є несамостійною фігурою", - наголосили в Центрі.

Фото: росіяни придумали черговий фейк про Зеленського (t.me/spravdi)

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування воєнного стану в 10 областях". Воно було фейковим.

Окрім того, російська влада декілька місяців намагалась організувати інформаційну атаку на президента України Володимира Зеленського для того, щоб підірвати його рейтинг.

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