"Зеленського охороняють спецслужби Британії". В Україні спростували черговий фейк росіян

Прокремлівські акаунти у соцмережах пишуть, що 25 січня після конференції "Україна. Рік 2024" Зеленський залишав захід під охороною спецслужб з нашивками "SSPU". Це нібито абревіатура "Дирекції спеціальних операцій Великої Британії".

Однак насправді "SSPU" на руках охоронців означає Security service of the President of Ukraine (Служба безпеки президента України), яка є частиною Управління державної охорони України.

"Розповсюджений пропагандистами фейк має довести нібито те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням", а "президент України є несамостійною фігурою", - наголосили в Центрі.

Фото: росіяни придумали черговий фейк про Зеленського (t.me/spravdi)

