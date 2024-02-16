Кремль проводить дезінформаційну кампанію, щоб підірвати позиції Зеленського , - WP

Російська влада декілька місяців намагалась організувати інформаційну атаку на президента України Володимира Зеленського для того, щоб підірвати його рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даним видання, Росія намагалась використати для пропаганди чутки про те, що Зеленський може звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача. Як показують документи, які отримало The Washington Post, розкол в українському суспільстві РФ готувала декілька місяців.

Зокрема, адміністрація російського диктатора Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб просувати тему про те, що Зеленський "істеричний і слабкий".

Згідно з інструкцією Кремля, у соцмережах почали з'являтись тисячі дописів і сотні сфабрикованих статей, які поширювались в Україні та по всій Європі. Файли, що налічують понад 100 документів, були спрямовані проти Зеленського. Їх метою був розкол та дестабілізація українського. У Москві це назвали "інформаційно-психологічними операціями".

Однак опитування свідчать, що попри всі спроби РФ, українське суспільство залишилося згуртованим. При цьому російські пропагандисти висловлювали розчарування у зв'язку з їхньою нездатністю підірвати позиції Зеленського і розпалити розкол.

Водночас у Києві почали непокоїтись через подальші спроби поширення пропаганди через замороження фінансової підтримки з боку США.

"Найважчі часи ще попереду. Росія вистояла, і вони готують нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і, по-третє, ця кампанія з дестабілізації", - сказав високопоставлений чиновник європейської безпеки виданню.

Що у документах

Як пише WP, документи показують, як у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів зареєструватися в українських соціальних мережах для поширення дезінформації.

Це було необхідно для того, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу, зокрема у Франції та Німеччині. Згідно з документами, європейською пропагандистською групою опікувалася один із заступників Кирієнка Тетяна Матвєєва, глава кремлівського департаменту з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Коли у 2022 році Україна відтіснила російські війська в Харківській і Херсонській областях, а офіційні особи в Києві заговорили про великий весняний контрнаступ на сході та півдні, Кирієнко зібрав другу команду, орієнтовану на дестабілізацію самої України. Другу групу очолював один із його найближчих заступників, Олександр Харичев, відомий у деяких московських колах як "посередник" або "куратор виборів", бо він стежить за тим, щоб внутрішні вибори відбувалися на користь Кремля.

Зокрема на нараді 16 січня 2023 року Кирієнко запропонував чотири ключові завдання для поширення пропаганди : дискредитація військово-політичного керівництва Києва;

розкол української еліти;

деморалізація українських військ;

дезорієнтація українського населення.

Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали "знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українського уряду і командування збройних сил України" і підвищити віру українського населення в те, що еліта країни працює тільки на себе". Ще однією ознакою досягнення пропагандистів було б зростання кількості відставок в уряді і публічних конфліктів.

Згідно з документами, прогрес пропагандистів відстежували на майже щотижневих зустрічах у Кремлі. Там стратеги проводили презентації, демонструючи найпопулярніші пости, які вони розміщували в соцмережах та підраховували розподіл їхніх результатів. Окрім цього пропагандисти проводили щотижневі опитування громадської думки про рівень довіри до Зеленського та військового керівництва країни.

Окрім цього у документах говорилося про сфабрикований пост у Facebook, у якому стверджувалося, що сім'я загиблого солдата не отримувала жодної допомоги від держави. Цей пост зібрав понад 2 мільйони переглядів. За іншою версією, топовим постом з метою дезорієнтації населення став фейковий ролик у Telegram, у якому стверджувалося, що головна військова мета влади в Києві - "воювати до останнього українця".

Дезінформаційні кампанії РФ

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

А у червні у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.

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