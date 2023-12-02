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Повістки в "Дії"? Росіяни поширюють новий фейк про Україну (фото)

Україна, Субота 02 грудня 2023 14:56
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Повістки в "Дії"? Росіяни поширюють новий фейк про Україну (фото) Чи будуть роздавати повістки через "Дію" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Росія почала поширювати в Україні новий фейк. Він стосується того, що нібито українці почали отримувати повістки через "Дію". Проте в реальності ця інформація є неправдивою.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Детектор медіа" спростовує новий фейк росіян.

Що потрібно знати

Анонімні телеграм-канали почали поширювати відео, де нібито зображена повістка, яка прийшла через портал державних послуг "Дія". В описі йдеться про те, що офіційного указу про це не було й що військово-політичне керівництво України не дотримується своїх обіцянок.

Повістки в &quot;Дії&quot;? Росіяни поширюють новий фейк про Україну (фото)

Скриншот

Запам'ятайте: якщо побачите подібні повідомлення, це брехня.

Саме фото є несправжнім, оскільки у "повістці" вказано ім'я та по батькові, але без прізвища. А також написано, що отримувачу потрібно з'явитися "у військовий комісаріат". Пропагандисти не врахували, що від 23 лютого 2022 року військкомати переформатували на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Аналітики додають, що під час відео герой не торкається екрану пальцями. Це може свідчити про те, що росіяни взяли відредаговане фото й видали це за інтерфейс "Дії".

Варто також зазначити, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про повістки в "Дії" в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поки я працюю в Міністерстві, я дотримуюся своїх слів. Можу вам впевнено сказати, що повісток у "Дії" не буде", - сказав він.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам прийшов штраф за неявку по повістці у Viber.

Читайте також, які поважні причини дозволяють не йти у військкомат по повістці.

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