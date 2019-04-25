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У Зеленского нет ограничений в диалоге с Путиным, - Левочкин

Новости » Политика    25.04.2019 - 10:20
У Зеленского нет ограничений в диалоге с Путиным, - Левочкин
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Левочкин считает, что Зеленскому следует приложить максимум усилий в этом вопросе

Победитель президентских выборов 2019 Владимир Зеленский не имеет ограничений в возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью РБК-Украина заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Сергей Левочкин.

По его мнению, Зеленский способен договориться с Путиным, так как у него нет никаких ограничений.

"Ему нужно отбросить политконъюнктурные рамки и приложить усилия, политическое искусство, чтобы добиться максимальных результатов в самое короткое время. Тем, кто получил много доверия, обычно не отводится много времени, чтобы доказать компетентность", - отметил Левочкин.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский в экслюзивном интервью РБК-Украина заявил, что считает российского президента своим врагом.

После голосования спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что выступает за прямой диалог Зеленского с Путиным.

"Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер

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