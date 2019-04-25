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У Зеленського немає обмежень у діалозі з Путіним, - Льовочкін

Новини » Політика    25.04.2019 - 10:20
У Зеленського немає обмежень у діалозі з Путіним, - Льовочкін
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Льовочкін вважає, що Зеленському слід докласти максимум зусиль у цьому питанні

Переможець президентських виборів 2019 Володимир Зеленський не має обмежень у можливості домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя", нардеп Сергій Льовочкін.

На його думку, Зеленський здатний домовитися з Путіним, так як у нього немає жодних обмежень.

"Йому потрібно відкинути політкон'юнктурні рамки і докласти зусилля, політичне мистецтво, щоб домогтися максимальних результатів у найкоротший час. Тим, хто отримав багато довіри, зазвичай не дається багато часу, щоб довести компетентність", - зазначив Льовочкін.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає російського президента своїм ворогом.

Після голосування спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що виступає за прямий діалог Зеленського з Путіним.

"Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Я думаю, що його бажання вести прямі переговори з Путіним - це правильна річ, непогана річ", - зазначив Волкер

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