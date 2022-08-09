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У Зеленского объяснили, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Наиболее гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции. Но две трети мира занимает либо нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, либо стоит на пророссийских позициях.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию BBC.

По его словам, страны, которые поддерживают Россию, какое-то время были ориентированы на ее экономику и получали дивиденды.

"Поэтому конкретный юридический статус, например, "страна-спонсор терроризма", позволяет существенно снизить бизнес и экономические возможности для коммуникации этих стран с РФ. А это убирает для России возможность накапливать ресурсы для продолжения войны, ограничивает получаемые ими деньги, ограничивает возможности импортозамещения и так далее", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что статус страны-спонсора терроризма сделает сложной бизнес-логистику.

"(Статус, - ред.) будет шокировать определенное количество стран, которые подумают, что им невыгодно работать со страной-спонсором терроризма с точки зрения и репутации и бизнес-отношений с другими странами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Кроме того, Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

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Война России против УкраиныИрина ПодолякРоссийская Федерация