У Зеленского объяснили, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма

По его словам, страны, которые поддерживают Россию, какое-то время были ориентированы на ее экономику и получали дивиденды.

"Поэтому конкретный юридический статус, например, "страна-спонсор терроризма", позволяет существенно снизить бизнес и экономические возможности для коммуникации этих стран с РФ. А это убирает для России возможность накапливать ресурсы для продолжения войны, ограничивает получаемые ими деньги, ограничивает возможности импортозамещения и так далее", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что статус страны-спонсора терроризма сделает сложной бизнес-логистику.

"(Статус, - ред.) будет шокировать определенное количество стран, которые подумают, что им невыгодно работать со страной-спонсором терроризма с точки зрения и репутации и бизнес-отношений с другими странами", - подчеркнул он.