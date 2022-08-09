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У Зеленського пояснили, навіщо потрібно визнати Росію країною-спонсором тероризму

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Найбільш гуманістична і цивілізована частина світу визнала Росію країною-агресором і ввела дуже потужні санкції. Але дві третини світу займає або нейтральну позицію і веде певні бізнес-комунікації з РФ, або стоїть на проросійських позиціях.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню BBC.

За його словами, країни, які підтримують Росію, якийсь час були орієнтовані на її економіку і отримували дивіденди.

"Тому конкретний юридичний статус, наприклад, "країна-спонсор тероризму", дозволяє істотно знизити бізнес і економічні можливості для комунікації цих країн з РФ. А це прибирає для Росії можливість накопичувати ресурси для продовження війни, обмежує одержувані ними гроші, обмежує можливості імпортозаміщення і так далі", - заявив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що статус країни-спонсора тероризму зробить складною бізнес-логістику.

"(Статус, - ред.) буде шокувати певну кількість країн, які подумають, що їм невигідно працювати з країною-спонсором тероризму з точки зору і репутації і бізнес-відносин з іншими країнами", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Крім того, Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

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