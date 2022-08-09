У Зеленського пояснили, навіщо потрібно визнати Росію країною-спонсором тероризму

За його словами, країни, які підтримують Росію, якийсь час були орієнтовані на її економіку і отримували дивіденди.

"Тому конкретний юридичний статус, наприклад, "країна-спонсор тероризму", дозволяє істотно знизити бізнес і економічні можливості для комунікації цих країн з РФ. А це прибирає для Росії можливість накопичувати ресурси для продовження війни, обмежує одержувані ними гроші, обмежує можливості імпортозаміщення і так далі", - заявив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що статус країни-спонсора тероризму зробить складною бізнес-логістику.

"(Статус, - ред.) буде шокувати певну кількість країн, які подумають, що їм невигідно працювати з країною-спонсором тероризму з точки зору і репутації і бізнес-відносин з іншими країнами", - підкреслив він.