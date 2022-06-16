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Зеленский о переговорах с РФ: Кремль не хочет ничего, кроме войны

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 17:58
Зеленский о переговорах с РФ: Кремль не хочет ничего, кроме войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Сейчас Украина не имеет возможности начать мирные переговоры. Российское руководство не хочет вести диалог и не готово к нему.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия не хочет мира, она не хочет ничего, кроме войны. Страна-агрессор должна понять, что "миру нет альтернативы", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас главная цель российского руководства состоит в том, чтобы сломать Украину и Европу в целом. Поэтому начать переговоры сейчас невозможно.

"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что на сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

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