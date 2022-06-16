У Зеленського пояснили, коли Україна повернеться до переговорів із Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Російської Федерації - це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал", - написав він.

Подоляк зазначив, що Україна обов’язково повернеться до переговорів з Росією - тільки у правильний момент і з сильною позицією.

"Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди", - додав радник голови ОП.

Подоляк сподівається, Москва зможе знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити поширення пропаганди.