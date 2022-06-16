У Зеленського пояснили, коли Україна повернеться до переговорів із Росією
Україна відновить переговори з Росією, коли Москва припинить поширювати пропаганду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Російської Федерації - це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал", - написав він.
Подоляк зазначив, що Україна обов’язково повернеться до переговорів з Росією - тільки у правильний момент і з сильною позицією.
"Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди", - додав радник голови ОП.
Подоляк сподівається, Москва зможе знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити поширення пропаганди.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський зазначив, що керівництво Росії не хоче вести діалог і не готове до нього.
Зеленський також вважає, що президент РФ Володимир Путіна спочатку діє, а потім думає.