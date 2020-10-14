У Зеленского объяснили, как может пройти всенародный опрос

Президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который планируют провести в день местных выборов 25 октября. В Офисе президента рассказали, как планируют реализовать эту идею.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

Так, сейчас в ОП рассматривают следующий вариант: опрос хотят провести в форме экзитпола, волонтеры в палатках возле избирательных участков предложат людям заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов "да"/"нет". Всего планируется напечатать 5 миллионов таких "бюллетеней".

При этом вопрос финансирования этого мероприятия до сих пор остается открытым.

"К первому туру президентских выборов 2014 года правительство также планировало провести консультативный опрос, но эту идею не поддержала Верховная рада. На него хотели выделить 30,8 млн гривен (около 2,7 млн долларов по тогдашнему курсу). При этом предусматривалось, что опрос будет проведен на мощностях избирательных комиссий. Вероятно, экзитпол "с нуля" по всей стране обойдется дороже", - говорится в материале.

Также РБК-Украина писало, что на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не занимается организацией анонсированного главой государства опроса.