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На всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет

Украина , Среда 14 октября 2020 09:32
На всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Максим Зайченко

В Украине в день местных выборов 25 октября планируют провести всеукраинский опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленский. Один из возможных вопросов - уменьшение избирательного возраста до 16 лет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

В своем видеообращении Зеленский пообещал озвучить темы вопросов позже, однако уже известны некоторые детали.

"Информированные собеседники издания говорят, что они будут появляться со среды - по одному в день. Официально ни в Офисе президента, ни во фракции "Слуга народа" их содержание не раскрывают. Однако РБК-Украина удалось узнать две возможные темы опроса: легализация медицинского каннабиса и уменьшение избирательного возраста до 16 лет", - говорится в материале.

В то же время на Банковой уверяют, что среди вопросов не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках". Источник РБК-Украина добавил, что несмотря на "яростное сопротивление" отдельных политиков опрос все равно проведут.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не занимается организацией анонсированного Зеленским опроса.

Как ранее заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

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