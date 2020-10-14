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У Зеленського пояснили, як може пройти всенародне опитування

Автор: Владислав Красінський, Максим Зайченко

Президент Володимир Зеленський анонсував всеукраїнське опитування, яке планують провести в день місцевих виборів 25 жовтня. В Офісі президента розповіли, як планують реалізувати цю ідею.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібен опитування на місцевих виборах".

Так, зараз в ОП розглядають такий варіант: опитування хочуть провести у формі екзитполу, волонтери в наметах біля виборчих дільниць запропонують людям заповнити анкети з п'ятьма запитаннями та варіантами відповідей "так"/"ні". Всього планується надрукувати 5 мільйонів таких "бюлетенів".

При цьому питання фінансування цього заходу досі залишається відкритим.

"До першого туру президентських виборів 2014 року уряд також планував провести консультативне опитування, але цю ідею не підтримала Верховна рада. На нього хотіли виділити 30,8 млн гривень (близько 2,7 млн доларів за тодішнім курсом). При цьому передбачалося, що опитування буде проведено на потужностях виборчих комісій. Ймовірно, екзит-пол "з нуля" по всій країні обійдеться дорожче", - йдеться в матеріалі.

Також РБК-Україна писало, що на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років і питання про легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія не займається організацією анонсованого главою держави опитування.

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