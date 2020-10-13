ЦИК не занимается организацией анонсированного Зеленским опроса

Фото: Олег Диденко (facebook com olegdidenko12)

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) не занимается организацией анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса, который запланирован на 25 октября. В этот же день в Украине состоятся местные выборы.

Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает пресс-служба Комиссии.

"ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - заявил Диденко.

Он также высказал предположение, как может быть организован этот опрос.

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, в своем сегодняшнем видеообращении Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Как заявил, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что опрос будет финансироваться не из госбюджета. Помогать в его организации будут волонтеры и социологические службы.