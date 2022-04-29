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У Зеленского объяснили, почему переговоры с Россией замедлились

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом. Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "Радио Свобода".

"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет более медленно. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях Российской Федерации в Киевской области: в целом ряде наших городов и поселков. Это - первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", - рассказал Подоляк.

При этом советник главы Офиса президента назвал и вторую причину замедления переговоров.

"Вторая составляющая - у Российской Федерации (кто бы что ни говорил) еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны. И они хотят получить определенные тактические победы для того, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться", - пояснил Подоляк.

Также он считает маловероятной встречу делегаций в ближайшей перспективе.

"Пока я не вижу оснований для очной встречи", - резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины и России.

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