У Зеленського пояснили, чому переговори з Росією сповільнилися

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це - перше, що суттєво повпливало на емоційний фон", - розповів Подоляк.

При цьому радник голови Офісу президента назвав і другу причину сповільнення переговорів.

"Друга складова - у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись", - пояснив Подоляк.

Також він вважає малоймовірною зустріч делегацій у найближчій перспективі.

"Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України та Росії.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 65-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.