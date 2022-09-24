У Зеленського про обстріл росіянами Запоріжжя: їх чекає чорний пакет - біла "Лада"

Росіяни обстрілюють Запоріжжя оскільки розуміють, місто не буде їхнім. Тож від власної слабкості та нікчемності, окупанти б'ють по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, божевілля росіян полягає в тому, що в паралельній реальності вони говорять про "своє Запоріжжя", а в справжній реальності їх тут "чекає чорний пакет".

"Формула російського божевілля дуже проста. Війна з мирними людьми - чорний пакет - біла Лада. Це саме та формула, яку ми гарантуємо тим, хто приєднається до божевілля свого лідера. І у нас є чим забезпечувати таку формулу", - підкреслив Єрмак.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про щонайменше п’ять прильотів по місту, вражені об’єкти інфраструктури.

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор міста та викликала пожежу в багатоповерховому будинку, через що одна людина загинула, а ще 9 постраждали.

Також стало відомо, що силам ППО вдалося збити одну з ракет.

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