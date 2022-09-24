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Над Запоріжжям збили російську ракету, - ОВА

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Заопріжжя, Субота 24 вересня 2022 09:21
Над Запоріжжям збили російську ракету, - ОВА Фото: над Запоріжжям збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сили протиповітряної оборони вночі збили одну з російських ракет. Її уламки впали за Запоріжжям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - написав Старух.

Ракетна атака на Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо про щонайменше п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури.

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор міста та викликала пожежу в багатоповерховому будинку, через що одна людина загинула, а ще 9 постраждали.

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Запоріжжя ракетный удар
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