Литва напомнила Apple об оккупации Крыма и войне на Донбассе

Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Глава МИД Литвы выразил разочарование действиями Apple

Минист иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на обозначения аннексированного Крыма как российской территории в приложениях Apple. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

Он отметил, что Крым является окупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.

"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией Росии. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", - сообщил Линкявичюс.

Ранее посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple из-за обозначения аннексированного Крыма как российской территории в своих приложениях. Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ.

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за это действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ. Кроме того, с мая на материковой части Украины и аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью РФ.