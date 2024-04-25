У Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена
Вчора, 24 квітня, у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибух в пункті прийому металобрухту. Відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Що сталось
Як встановили правоохоронці, вчора, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту.
Вибух стався під час зважування металу, внаслідок чого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому - 42-річна місцева жителька. Жінка, яка разом з загиблим принесла металобрухт - отримала чисельні травми й наразі перебуває у лікарні.
"На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху", - додає поліція.
Відкрито провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 - недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Санкція загрожує 3 роками тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у Києві нещодавно загинув чоловік внаслідок вибуху гранати. Ще один інцидент з гранатою відбувся в листопаді минулого року у квартирі Дніпровському районі столиці.
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