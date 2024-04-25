ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена

Четвер 25 квітня 2024 12:44
UA EN RU
У Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена Фото: у Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 24 квітня, у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибух в пункті прийому металобрухту. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Що сталось

Як встановили правоохоронці, вчора, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту.

Вибух стався під час зважування металу, внаслідок чого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому - 42-річна місцева жителька. Жінка, яка разом з загиблим принесла металобрухт - отримала чисельні травми й наразі перебуває у лікарні.

"На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху", - додає поліція.

Відкрито провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 - недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Санкція загрожує 3 роками тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у Києві нещодавно загинув чоловік внаслідок вибуху гранати. Ще один інцидент з гранатою відбувся в листопаді минулого року у квартирі Дніпровському районі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область
NEWS
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме