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У Зеленского обещают переломить ход войны и анонсировали "много сюрпризов"

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Важно сейчас не дать российским оккупантам затянуть нас с войной в зиму. Украина должна переломить ее ход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", - написал Ермак.

Он подчеркнул, многое зависит именно от обучения наших военных.

"Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - заявил руководитель Офиса президента.

Напомним, как пояснял ранее Ермак, для Украины очень важно закончить войну до холодов и не входить с ней в зиму, поскольку российские войска будут иметь больше времени укрепить свои позиции.

Добавим, при этом как заявляют в Пентагоне, война России против Украины имеет большие шансы остаться в будущем затяжным конфликтом.

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Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВойна России против Украины