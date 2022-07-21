У Зеленського обіцяють переламати хід війни та анонсували "багато сюрпризів"

"Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України", - написав Єрмак.

Він підкреслив, багато чого залежить саме від навчання наших військових.

"Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів", - заявив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, як пояснював раніше Єрмак, для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, оскільки російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Додамо, при цьому як заявляють в Пентагоні, війна Росії проти України має великі шанси залишитися в майбутньому затяжним конфліктом.

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