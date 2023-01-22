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Рішення про танки для України не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

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Мадрид, Неділя 22 січня 2023 10:37
Рішення про танки для України не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Політичне рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини. Уповільнення постачання техніки затягує війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю elDiario.

На його думку, війна в Україні перейшла у стадію застою. На тлі цього в Європі точаться дискусії про постачання танків.

"Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто потроху просувається до рішення про постачання цієї зброї", - сказав він.

При цьому Боррель наголосив, що підтримує постачання західних танків до України, оскільки в іншому випадку війна продовжиться. Але, за його словами, рішення затягується здебільшого через позицію Німеччини.

"Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - заявив дипломат.

Нагадаємо, на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери не дійшли до єдиного рішення щодо танків для України.

Німеччина заявила, що готова надати танки, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками.

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