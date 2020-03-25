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Чрезвычайное положение или продление карантина: Кабмин рассматривает варианты ограничений

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 12:25
Чрезвычайное положение или продление карантина: Кабмин рассматривает варианты ограничений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин рассматривает различные варианты введения чрезвычайного режима в Украине

Сегодня Кабмин примет решение относительно режима, который будет действовать в Украине в связи с противодействием коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко в комментарии РБК-Украина.

Дехтяренко отметил, что все это делается с целью локализовать вирус и минимизировать его распространение.

"Правительство изучает различные варианты. И введение чрезвычайного положения и расширение чрезвычайной ситуации на всю страну и продление карантина", - сказал он.

Напомним, сегодня по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в Запорожье из-за первых случаев заражения коронавирусом в городе.

Кроме того, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Также он отмечал, что будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Также он предлагает принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом.

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