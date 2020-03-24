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Аваков: чрезвычайное положение сейчас не нужно

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 21:49
Аваков: чрезвычайное положение сейчас не нужно
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

На данный момент достаточно введения режима чрезвычайной ситуации

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на данный момент в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

По словам главы МВД, введение чрезвычайного положения возможно лишь в крайнем случае, так как оно ограничивает конституционные права граждан.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - сказал Аваков.

Напомним, ранее Аваков сообщал, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Также он отмечал, что будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Также глава МВД предлагает принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, по его словам, необходимо увеличить дефицит госбюджета минимум в три раза с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.

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Новости Украины чрезвычайное положениеАрсен АваковКоронавирус
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