У Зеленского назвали шаги для деоккупации Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае избрания для усиления давления на Россию в вопросе оккупированных Донбасса и Крыма попробует объединить три вектора. Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

По его словам, Зеленский ранее очертил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе.

"Этот вопрос дипломатии ..., где есть три вектора давления на РФ. Первый - "нормандский формат" и его продолжение - Минск. Второй - это Соединенные Штаты, которые давят на Россию, чтобы принудить ее к миру", - отметил Разумков.

Он также добавил, что третьим вектором является Британия, которая после химической атаки в Солсбери ужесточила позицию по России.

"Поэтому позиция Зеленского - объединить все эти три вектора, чтобы более консолидировано давить на РФ. То есть, на базе "Нормандии" привлечь двух подписантов Будапештского меморандума - США и Великобританию, что позволит быстрее и эффективнее возвращать временно оккупированные территории", - подчеркнул Разумков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что минский переговорный процесс следует реформировать.

Отметим, ранее также в России связали будущее нормандского формата с выборами в Украине.