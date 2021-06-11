У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список
Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. У цьому списку є США, Канада та Туреччина.
Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.
За його словами, в України є ключові союзники у питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:
- США,
- Канада,
- Туреччина,
- Литва,
- Польща,
- всі балтійські країни.
Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.
Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО.
Крім того, Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС.
Раніше стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи.