ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 червня 2021 13:20
У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список Фото: заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга (turkey.old/mfa.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. У цьому списку є США, Канада та Туреччина.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

За його словами, в України є ключові союзники у питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:

  • США,
  • Канада,
  • Туреччина,
  • Литва,
  • Польща,
  • всі балтійські країни.

Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО.

Крім того, Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС.

Раніше стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Україна Турция Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами