У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список

Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. У цьому списку є США, Канада та Туреччина.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

За його словами, в України є ключові союзники у питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща,

всі балтійські країни.

Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.