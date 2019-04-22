У Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность

После выборов 2019 Владимир Зеленский подаст в Верховную раду законопроекты об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

В частности, в штабе Зеленского отметили, что сразу после вступления в должность он подаст в парламент пакет законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и, возможно, о парламентской оппозиции. Соответствующие тексты законопроектов уже почти готовы, утверждают в штабе Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников в течение пары недель. Ожидается, что это произойдет на большой пресс-конференции.

Ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина он заявил о намерении подать законопроект об импичменте.

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент", - отметил Зеленский.