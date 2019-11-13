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У Зеленского назвали основные цели в рамках деоккупации Крыма

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:54
У Зеленского назвали основные цели в рамках деоккупации Крыма
Фото: Антон Кориневич (law.ucu.edu.ua)

Приоритетной целью является законодательная работа, а именно разработка законопроектов

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич назвал основные цели в рамках деоккупации Крыма. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, приоритетной целью является законодательная работа, а именно разработка законопроектов.

"Если мы говорим о наших стратегических целях, то, прежде всего, мы говорим о направлении законодательной работы. Это то, что, собственно говоря, является нашим полномочием в соответствии с законом Украины. Мы действительно будем пытатся становиться тем органом, который разрабатывает нужные для Крыма и крымчан законопроекты и уже определенные наработки у нас есть", - рассказал он.

Брифинг относительно планов работы Представительства Президента Украины в Крыму.

Брифинг относительно планов работы Представительства Президента Украины в Крыму.

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 13 ноября 2019 г.

Также Кориневич отметил, что представительство будет заниматься разработкой законопроектов по защите прав крымчан и избежании дискриминационных положений крымчан.

"Второй приоритет - это информационная политика и связь с гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях и это действительно важно поднимать вопрос Крыма как в наших общенациональных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - добавил он.

Третьим приоритетом, по словам Кориневича, есть общие вопросы прав крымчан.

"Это может быть что угодно. Или содействие в получении паспорта или временного жилья или какие-то другие вопросы, - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины. По словам Зеленского, после всех событий украинцы выбрали путь "родиться второй раз, встать на ноги".

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