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У Зеленского назвали основні цілі в рамках деокупації Криму

Новини » Політика     13.11.2019 - 14:54
У Зеленского назвали основні цілі в рамках деокупації Криму
Фото: Антон Кориневич (law.ucu.edu.ua)

Пріоритетною ціллю є законодавча робота, а саме розробка законопроектів

Постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич назвав основні цілі в рамках деокупації Криму. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, пріоритетною ціллю є законодавча робота, а саме розробка законопроектів.

"Якщо ми говоримо про наші стратегічні цілі, то, перш за все, ми говоримо про напрям законодавчої роботи. Це те, що, власне кажучи, є нашим повноваженням відповідно за законом України. Ми справді намагатимемось ставати тим органом, який розробляє потрібні для Криму та кримчан законопроекти і вже певні напрацювання у нас є", - розповів він.

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Також Кориневич зазначив, що представництво буде займатись розробкою законопроектів щодо захисту прав кримчан та уникнення дискримінаційних положень кримчан.

"Другий пріоритет - це інформаційна політика і зв'язки з громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях і це справді важливо піднімати питання Криму як у нашій загальнонаціональних ЗМІ, так і впливати і бути доступними на тимчасово окупованій території", - додав він.

Третім пріоритетом, за словами Кориневича, є загальне питання прав кримчан.

"Це може бути що завгодно. Чи сприяння в отриманні паспорту чи тимчасового житла до якихось інших питань", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі шоковою терапією для України. За словами Зеленського, після всіх подій українці обрали шлях "народитися вдруге, підвестися на ноги".

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