У Зеленського назвали ООН лобістами воєнних злочинців

В Офісі президента назвали ООН лобістами воєнних злочинців через ідею щодо зняття низки санкцій з Росії задля відновлення "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Хто б міг подумати, що ООН перетвориться на головних лобістів воєнних злочинців?" - написав він.

Подоляк зазначив, що через введення санкції за порушення міжнародного права, західні країни надіслали чіткий меседж російським елітам: Росія з Путіним не має майбутнього; Росія після Путіна матиме шанс.

"Лобіюючи ідею зняття санкцій з Росії за експорт краденого зерна посеред повномасштабної війни, керівництво ООН хоче продовжити життя путінського режиму і визнати ракетні удари ефективним інструментом для досягнення політичних цілей", - написав він.

Радник назвав це "цікавим сигналом світу XXI століття".

Він наголосив, що жодна з цих "абсурдних ідей" не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України.

"Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Раді Безпеки ООН отруює організацію в цілому", - додав Подоляк.

Who could have imagined that the #UN would turn into the main lobbyists of war criminals? A reminder. By imposing sanctions for violations of international law, Western countries sent a clear message to Russian elites: #Russia with #Putin has no future; Russia after Putin will… pic.twitter.com/VMRyJyUY0U — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

Що цьому передувало

У липні Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

При цьому на початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Водночас Bild дізналося, що генсек ООН Антоніу Гутерреш направив голові МЗС Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора у "зерновій ініціативі". Серед них, зокрема, повернення російського держбанку до SWIFT та повернення заморожених активів РФ.

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