У Зеленського назвали ООН лобістами воєнних злочинців

"Хто б міг подумати, що ООН перетвориться на головних лобістів воєнних злочинців?" - написав він.

Подоляк зазначив, що через введення санкції за порушення міжнародного права, західні країни надіслали чіткий меседж російським елітам: Росія з Путіним не має майбутнього; Росія після Путіна матиме шанс.

"Лобіюючи ідею зняття санкцій з Росії за експорт краденого зерна посеред повномасштабної війни, керівництво ООН хоче продовжити життя путінського режиму і визнати ракетні удари ефективним інструментом для досягнення політичних цілей", - написав він.

Радник назвав це "цікавим сигналом світу XXI століття".

Він наголосив, що жодна з цих "абсурдних ідей" не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України.

"Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Раді Безпеки ООН отруює організацію в цілому", - додав Подоляк.

Who could have imagined that the #UN would turn into the main lobbyists of war criminals? A reminder. By imposing sanctions for violations of international law, Western countries sent a clear message to Russian elites: #Russia with #Putin has no future; Russia after Putin will… pic.twitter.com/VMRyJyUY0U