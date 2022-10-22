У Зеленського назвали мету російських ударів по критичній інфраструктурі України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях", - написав він.

Подоляк підкреслив, що єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу - це швидка передача Україні засобів протиповітряної оборони та ракет до них.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти вдалися до масованого обстрілу України. Все, що відомо про атаку росіян, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання. В Офісі президента повідомил, що майже півтора мільйона абонентів залишились без світла через атаку загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.