У Зеленского назвали цель российских ударов по критической инфраструктуре Украины

Россия, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, стремится спровоцировать новую волну украинских беженцев в страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что единственный способ остановить гуманитарную катастрофу - это быстрая передача Украине средств противовоздушной обороны и ракет к ним.

Напомним, что сегодня утром оккупанты прибегли к массированному обстрелу Украины. Все, что известно об атаке россиян, - читайте вматериале РБК-Украина.

Жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения. В Офисе президента сообщил, что почти полтора миллиона абонентов остались без света из-за атаки захватчиков.

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