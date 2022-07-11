У Зеленского назвали ключевое различие военных стратегий России и Украины

Атаки россиян направлены на мирное население Украины, в то время как ВСУ воюют только против солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Две новости, два мира. Украина уничтожает русские склады и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы и мирных людей в Харькове, Николаеве и Часовом Яру. Украинцы защищают свою страну. Россияне убивают ради удовольствия", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россию ждет единственный возможный исход, поскольку "кто с мечем придет, тот от меча и погибнет".