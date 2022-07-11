У Зеленського назвали ключову відмінність військових стратегій Росії та України

Атаки росіян спрямовані на мирне населення України, в той час як ЗСУ воюють тільки проти солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Росію чекає єдиний можливий результат, оскільки "хто з мечем прийде, той від меча і загине".