У Зеленського назвали головні умови України для закінчення війни
Війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, Україна має три головні умови для завершення війни:
- територіальна цілісність, оскільки будь-який анклав - це відкладена війна;
- ізоляція від Росії по лінії кордону (залізна завіса);
- трансформація політичної системи.
Подоляк вважає, що за інших умов війни Росії проти України буде тривати постійно на інших майданчиках та ринках.
"Ми маємо розуміти - або ми це закінчуємо, раз уже йде така війна. Або ми готові й надалі йти в гру, на кшталт "Росія - цивілізаційна держава"", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав умови для звільнення українських територій від окупантів.
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