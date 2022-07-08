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Зеленский назвал условие для деоккупации территорий

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 13:16
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина отвоюет территории у российских оккупантов, когда получит достаточно оружия. Есть и надежда на то, что некоторые части мы сможем освободить и дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Мы будем бороться за каждый клочок нашей территории. Мы, может, все сразу не вернем, это понятно. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы. Для этого нам нужно технически быть обеспеченными. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории, но некоторые территории, наверное, хотелось бы в это верить, мы вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь - меньше жертв, но это больше времени. Может быть и так", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории частью РФ.

"Это наша земля, мы всегда об этом говорим и собираемся это доказать", - ответил Зеленский на вопрос о готовности отдать России часть территории в обмен на мир.

Напомним, также президент в интервью заявил, что российские оккупанты захватили ключевые города Луганской области, где ничего не осталось, кроме руин.

Также глава государства описал ситуацию на всех фронтах и назвал самое сложное направление.

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Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
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