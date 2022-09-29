У Зеленського назвали "фрік-шоу" російську анексію територій України

Кремль анонсував так зване "входження" тимчасово окупованих територій України до складу країни. Однак, "церемонія" є звичайним російським "фрік-шоу", яке немає жодного юридичного сенсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" не має жодного юридичного сенсу. Бо суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається. Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 27 вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день фейкового "голосування на референдумах".

Тим часом за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Росія продовжить війну після анексії, оскільки їй досі не вдалося захопити всю територію Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.