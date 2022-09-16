У Зеленского назвали факторы, которые обеспечат паритет в вооружении с РФ

Современные зенитно-ракетные комплексы усилят защиту украинского неба, а собственная ракетная индустрия в сочетании с оружием западных партнеров должна обеспечить паритет в вооружении с Россией.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.