У Зеленського назвали фактори, які забезпечать паритет у озброєнні з РФ

Сучасні зенітно-ракетні комплекси посилять захист українського неба, а власна ракетна індустрія у поєднанні зі зброєю західних партнерів має забезпечити паритет у озброєнні з Росією.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.