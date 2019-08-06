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У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады

Новости » Политика    06.08.2019 - 15:01
У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

На первом заседании парламента будут озвучены новые назначения в Кабмине

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, которое вероятнее всего состоится уже 3 сентября.

Напомним, ранее Герус сообщал, что новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы парламента. Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине заявлял, что первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, в Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.

Добавим также, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия. По словам Гройсмана, его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", - отмечал глава Кабинета министров.

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