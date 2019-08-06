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У Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради

Новини » Політика    06.08.2019 - 15:01
У Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

На першому засіданні парламенту будуть озвучені нові призначення в Кабміні

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної ради нового скликання відбудеться 3 вересня 2019 року. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Геруса, деякі з нових призначень у Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту, яке найімовірніше відбудеться уже 3 вересня.

Нагадаємо, раніше Герус повідомляв, що новий склад Кабінету міністрів буде сформований у перші дні роботи парламенту. Представник президента Володимира Зеленського в Кабміні заявляв, що перше засідання нової Ради буде на початку вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня.

Додамо також, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження. За словами Гройсмана, його Кабмін виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

"Наш уряд, я як прем'єр-міністр, ми складемо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України на першому засіданні. Далі ми будемо виконувати обов'язки до формування нового уряду. Я сподіваюся, що це відбудеться досить швидко, і хотів би, щоб засідання першого парламенту теж відбулося досить швидко", - відзначав глава Кабінету міністрів.

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