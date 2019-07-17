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У Зеленского назвали дальнейшие шаги в случае отказа ВР от заседания 18 июля

Новости » Политика    17.07.2019 - 12:41
У Зеленского назвали дальнейшие шаги в случае отказа ВР от заседания 18 июля
Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

У Зеленского сообщили, что придется созвать срочное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры

У президента Владимира Зеленского рассказали, какие будут дальнейшие шаги в случае отказа Рады провести внеочередное пленарное заседание в четверг. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры с представителями общественных объединений.

"Наш первоочередной план - что парламент должен собраться и принять три законопроекта, если это не будет сделано, очевидно, что антикоррупционные инициативы будут приняты в первую очередь уже в новом парламенте", - сказал он.

По его словам, если законопроект об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах не будет принят в ОП, то соберут срочное совещание с МВД.

"Что касается штрафных санкций по нерастаможиванию автомобилей - нам придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры с представителями общественных объединений и искать другие механизмы, но закон таких механизмов пока не предусматривает. Это может привести к достаточно серьезным конфликтам", - сказал он.

Напомним, Зеленский сегодня обратился к спикеру ВР Андрей Парубий с просьбой провести заседание Рады в четверг. Президент хочет, чтобы парламент принял перед выборами еще несколько законопроектов, в том числе закон об антикоррупционном суде.

РБК-Украина писало, что 13 июля спикер Верховной Рады заявил о закрытии десятой сессии парламента. Он тогда заявил, что с 15 по 19 июля народные депутаты теперь работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

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