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У Зеленського назвали подальші кроки в разі відмови ВР від засідання 18 липня

Новини » Політика    17.07.2019 - 12:41
У Зеленського назвали подальші кроки в разі відмови ВР від засідання 18 липня
Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

У Зеленського повідомили, що доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури

У президента Володимира Зеленського розповіли, які будуть подальші кроки у разі відмови Ради провести позачергове пленарне засідання у четвер. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури і з представниками громадських обєднань. 

"Наш першочерговий план - що парламент повинен зібратися і прийняти три законопроекти, якщо це не буде зроблено, очевидно що антикорупційні ініціативи будуть прийняті першочергово вже в новому парламенті", - сказав він.

З його слів, якщо законопроект про відтермінування штрафних санкцій для власників автомобілів на єврономерах не буде прийнято в ОП, то зберуть термінову нараду з МВС.

"Що стосується штрафних санкцій щодо нерозмитнення автомобілів - нам доведеться скликати термінову нараду із колегами з МВС, Нацполіції та Мініфраструктури і з представниками громадських обєднань і шукати інші механізми, але закон таких механізмів поки що не передбачає. Це може призвести до достатньо серйозних конфліктів", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні звернувся до спікера ВР Андрія Парубія з проханням провести засідання Ради у четвер. Президент хоче, що парламент прийняв перед виборами ще декілька законопроектів, у тому числі закон про антикорупційний суд.

РБК-Україна писало, що 13 липня спікер Верховної Ради заявив про закриття десятої сесії парламенту. Він тоді заявив, що з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.

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