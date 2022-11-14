У Зеленського назвали чотири причини, чому не можна "заморожувати" контрнаступ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири причини, чому Україна не може і не має наміру "заморожувати" контрнаступ узимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Der Standard .

"Україна не має абсолютно жодних причин покласти край цьому наступу", - зазначив Подоляк.

За його словами, по-перше, якщо Україна зупиниться, Росія використовуватиме час для підготовки військ, відправлення цих військ в Україну та зміцнення своїх позицій.

"По-друге, Україна має рухатися в усіх напрямках. У Запоріжжі та Луганську також йде війна. Ми повинні продовжувати боротися на всіх фронтах. По-третє, Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після того, як Херсон повернувся в Україну, росіяни впали у депресію", - додав радник Офісу президента.

Подоляк також наголосив, що четвертий момент полягає в тому, що у разі уповільнення українського наступу західні партнери можуть втомитися від війни та наполягати на переговорах. Росія не хоче переговорів, доки вона повністю програє у війні.