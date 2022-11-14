У Зеленського назвали чотири причини, чому не можна "заморожувати" контрнаступ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири причини, чому Україна не може і не має наміру "заморожувати" контрнаступ узимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Der Standard.
"Україна не має абсолютно жодних причин покласти край цьому наступу", - зазначив Подоляк.
За його словами, по-перше, якщо Україна зупиниться, Росія використовуватиме час для підготовки військ, відправлення цих військ в Україну та зміцнення своїх позицій.
"По-друге, Україна має рухатися в усіх напрямках. У Запоріжжі та Луганську також йде війна. Ми повинні продовжувати боротися на всіх фронтах. По-третє, Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після того, як Херсон повернувся в Україну, росіяни впали у депресію", - додав радник Офісу президента.
Подоляк також наголосив, що четвертий момент полягає в тому, що у разі уповільнення українського наступу західні партнери можуть втомитися від війни та наполягати на переговорах. Росія не хоче переговорів, доки вона повністю програє у війні.
Раніше Подоляк заявив, що зимовий період і "ниття Росії" про переговори ніяк не впливають на програму деокупації України.
Нагадаємо, нещодавно деякі лідери західних країн виступили за переговори між Україною та РФ. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон заявив про необхідність поновлення переговорів.
Також, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.
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