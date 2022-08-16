У Зеленского назвали четыре шага для противодействия ядерному терроризму РФ: первый уже сделан

Он назвал заявление ООН о способности поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев отличным первым шагом.

"РФ, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать", - добавил Подоляк.

Вторым шагом, по его мнению, должны стать санкции в отношении атомной промышленности государства-агрессора.

Третьим шагом - ультимативное требование к РФ покинуть станцию.

Четвертым шагом - изгнание России из Совета Безопасности.