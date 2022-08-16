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У Зеленского назвали четыре шага для противодействия ядерному терроризму РФ: первый уже сделан

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Первый шаг для противодействия ядерному шантажу России - это планировать любые визиты на Запорожскую АЭС через Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он назвал заявление ООН о способности поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев отличным первым шагом.

"РФ, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать", - добавил Подоляк.

Вторым шагом, по его мнению, должны стать санкции в отношении атомной промышленности государства-агрессора.

Третьим шагом - ультимативное требование к РФ покинуть станцию.

Четвертым шагом - изгнание России из Совета Безопасности.

Напомнить, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.

При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.

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Ирина ПодолякЗапорожская АЭС