У Зеленського назвали чотири кроки для протидії ядерному тероризму РФ: перший вже зроблено

Перший крок для протидії ядерному шантажу Росії - це планувати будь-які візити на Запорізьку АЕС через Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Другим кроком , на його думку, мають стати санкції щодо атомної промисловості держави-агресора.

"РФ, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати", - додав Подоляк.

Він назвав заяву ООН про спроможність підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС через Київ відмінним першим кроком .

Нагадавши, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.

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