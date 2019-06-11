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У Зеленського наполягають, що окремі нардепи не можуть входити в коаліцію

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 14:46
У Зеленського наполягають, що окремі нардепи не можуть входити в коаліцію
Фото: Федір Веніславський (trust.ua)

У Конституції прописано, що коаліція формується лише фракціями

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що окремі народні депутати не можуть входити до коаліції Верховної ради. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у президента стверджують, що після виходу Радикальної партії зі складу коаліції, у ній залишилось 216 депутатів.

"Це очевидно. Адже є персональна чисельність депутатських фракцій, і ми знаємо скільки вийшло. Очевидно, що це менше, ніж більшість. На момент, коли в останній раз фракція Радикальної партії вийшла з коаліції, у коаліції нараховувалось 216 депутатів", - заявив Веніславський.

Він наголосив, що окремі депутати не мали права самостійно і окремо приєднуватись до коаліції.

"Окремі депутати в коаліцію входити не можуть. Це вимога Конституції. Вона говорить про те, що коаліція формується фракціями. Немає жодного слова про те, що депутати можуть бути членами коаліції. Є кілька рішень КСУ, які підтверджують, що коаліція - це лише участь колективних суб’єктів", - додав представник президента у КСУ.

Нагадаємо, раніше Веніславський заявив, що рішення у справі щодо конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту має бути оголошено не пізніше 29 червня, оскільки КСУ визнав розгляд цього подання невідкладним.

Як писало РБК-Україна раніше, нардеп Олег Купрієнко, відповідаючи на питання У КСУ, заявив, що після виходу зі складу коаліції Верховної ради депутатських фракцій "Самопоміч", "Батьківщина" і Радикальна партія у складі коаліції залишалося понад 226 депутатів.

КСУ має оголосити рішення щодо розпуску Ради до 29 червня, - представник Зеленського У Раді пояснили існування коаліції після виходу трьох фракцій
Новини України Порошенко Зеленський КоаліціяКонституционный суд УкраиныВерховна Рада
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