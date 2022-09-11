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У Зеленского напомнили три главных требования Украины на переговорах с Россией

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не изменила своих требований к России на переговорном процессе, а партнеры полностью поддерживают такой формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что переговорный формат будет устанавливать Украина, а повестка дня не изменилась и выглядит следующим образом:

  • освобождение всех территорий;
  • выплата репараций Россией;
  • наказание военных преступников.

Подоляк заявил, что партнеры и союзники поддерживают эти требования Украины, а никаких других договоренностей или давления нет.

Переговоры Украины и России

Стоит отметить, что Украина и Россия сейчас не ведут мирных переговоров. Ранее участники украинской делегации объясняли, что вернутся за стол переговоров после укрепления позиции на поле боя.

В то же время Россия неоднократно заявляла, что готова возобновить переговоры на своих условиях. Но в Кремле игнорировали вопрос о личной встрече Путина и Зеленского, выдвигая неоднозначные условия.

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